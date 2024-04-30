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В ООН обратили внимание на ущемление прав этнических меньшинств в Молдове

Вслед за докладом госдепа США о нарушении прав человека в Украине в ООН заметили, что в Молдове ущемляют права этнических меньшинств. В частности, госорганы отказываются использовать русский язык.

Русскоговорящие люди сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, участии в выборах, получении общественной информации, у них также проблемы с доступом к правосудию, говорится в докладе комитета организации.

Эксперты рекомендовали Кишиневу принять меры, чтобы русский использовался как язык межэтнического общения в соответствии с конституцией.

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