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В ООН обратили внимание на ущемление прав этнических меньшинств в Молдове
Вслед за докладом госдепа США о нарушении прав человека в Украине в ООН заметили, что в Молдове ущемляют права этнических меньшинств. В частности, госорганы отказываются использовать русский язык.
Русскоговорящие люди сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, участии в выборах, получении общественной информации, у них также проблемы с доступом к правосудию, говорится в докладе комитета организации.
Эксперты рекомендовали Кишиневу принять меры, чтобы русский использовался как язык межэтнического общения в соответствии с конституцией.
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