В ООН обратили внимание на ущемление прав этнических меньшинств в Молдове

Вслед за докладом госдепа США о нарушении прав человека в Украине в ООН заметили, что в Молдове ущемляют права этнических меньшинств. В частности, госорганы отказываются использовать русский язык.

Русскоговорящие люди сталкиваются с дискриминацией при приеме на работу, участии в выборах, получении общественной информации, у них также проблемы с доступом к правосудию, говорится в докладе комитета организации.