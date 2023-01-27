В ООН отреагировали на решение Запада о поставках танков Киеву

На решение Запада о поставках танков Киеву отреагировали в ООН. Официальный представитель генерального секретаря подчеркнул, что массовую передачу танков Украине нельзя считать шагом в направлении достижения мира. Стефан Дюжаррик отметил: "Что мы хотели бы видеть, так это справедливый мирв соответствии с Уставом ООН и международным правом. Но то, что мы видим, не движет нас в этом направлении". При этом ООН не будет комментировать каждую ситуацию, когда Украине поступает новое оружие. Стало также известно, что всемирная организация направит 50 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи населению восточных и южных регионов Украины.