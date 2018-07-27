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В ООН пожаловались на финансовое положение

Ситуация связана с тем, что государства-члены не платят вовремя взносы в бюджет организации, даже в сравнении с прошлым годом. Представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик отметил, что доход ООН никогда не был настолько низким.

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