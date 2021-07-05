В ООН предложили создать глобальный фонд социальной защиты населения

Число живущих в условиях крайней бедности из-за пандемии уже увеличилось на 115 миллионов. Такого роста числа бедняков не происходило уже на протяжении нескольких десятилетий, заявляют в ООН. При этом не все государства могут протянуть руку помощи обнищавшему населению. В этой связи эксперт организации предлагает создать глобальный фонд социальной защиты на случай подобных потрясений в будущем. Это позволит развивающимся государствам справиться с лавиной нищеты в случае подобных потрясений.