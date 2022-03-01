В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта в Украине

Сейчас говорит оружие, но путь к диалогу всегда должен оставаться открытым. Никогда не поздно начать переговоры и решать все вопросы мирным путем. Я надеюсь, что переговоры, которые сейчас происходят между украинской и российской делегациями, предложат не только немедленное прекращение боевых действий, но и путь к дипломатическому решению конфликта.

Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ООН