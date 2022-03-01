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В ООН призвали к мирному урегулированию конфликта в Украине
Переговоры, организованные белорусскими властями, приветствовали на чрезвычайном заседании Генассамблеи ООН. Генеральный секретарь Организации призвал стороны конфликта к миру и напомнил, что каждое государство - член ООН должно действовать в соответствии с принципами Устава Организации.
Сейчас говорит оружие, но путь к диалогу всегда должен оставаться открытым. Никогда не поздно начать переговоры и решать все вопросы мирным путем. Я надеюсь, что переговоры, которые сейчас происходят между украинской и российской делегациями, предложат не только немедленное прекращение боевых действий, но и путь к дипломатическому решению конфликта.
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