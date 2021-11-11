В ООН призвали не политизировать ситуацию на границе

Генеральный секретарь ООН призвал не политизировать ситуацию на польско-белорусской границе. По сообщениям официального представителя Антониу Гутерриша, Генеральный секретарь "с беспокойством следит за ситуацией и вновь заявляет о важности того, чтобы проблемы миграции решались в соответствии с гуманитарными принципами и международным правом". Польша, правда, такие призывы не слышит. Для всего мира это повод задуматься. Поскольку следующие кадры уж точно должны напомнить всем о принципах человечности.