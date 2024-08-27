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В ООН проанализируют запрет УПЦ в Украине
Управление Верховного комиссара ООН по правам человека проанализирует положения принятого Киевом закона о запрете Украинской православной церкви. Пока в организации никак не оценивают происходящее, лишь только сообщают, что держат проблему в поле зрения.
Представитель управления обратил внимание в этой связи на 11 докладов, подготовленных в 2019-2024 годах, где затронута, в том числе, тема прав верующих в Украине. В частности, в отчете за нынешний год содержится призыв не ограничивать необоснованно свободу религии и расследовать преступления, совершенные против священнослужителей и прихожан.
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