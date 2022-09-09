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В ООН выразили обеспокоенность масштабными поставками оружия в Украину

В ООН обеспокоились поставками вооружений в зоны конфликтов, в том числе - в Украину. С таким заявлением выступила заместитель генерального секретаря организации. А представитель России Василий Небензя напомнил, что значительная часть поставляемого оружия попадает прямиком на черный рынок.

Значительная часть этого оружия попадает в руки контрабандистов прямо со складов. В даркнете можно найти всевозможные предложения купить это оружие. Мы уже видели подобные ситуации на Балканах и Ближнем Востоке, где западные военные арсеналы реэкспортировались в Европу, а затем использовались преступными группировками на территории Европы или попадали в руки террористовИдзуми Накамицу, заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения:
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН
Крупномасштабный приток оружия в зоны конфликта вызывает много опасений, в том числе возможность попасть в чужие руки. К этим опасениям следует относиться с должным вниманиемПредставитель Генсека ООН призвала использовать необходимые инструменты для увеличения прозрачности поставок - такие, как регистр обычных вооружений ООН.
Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН

Призыв прозвучал на следующий день после визита Энтони Блинкена в Киев, где он анонсировал новый пакет военной помощи ВСУ на 675 миллионов долларов, а также поставки вооружений - как для Украины, так и для других стран ЕС - на сумму более 2 миллиардов долларов.

Кроме того, стало известно, что Франция собирается поставить Украине самодвижущиеся пушки TRF1. К слову, французской армией они уже не используются.


Фото: pixabay.com

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