Значительная часть этого оружия попадает в руки контрабандистов прямо со складов. В даркнете можно найти всевозможные предложения купить это оружие. Мы уже видели подобные ситуации на Балканах и Ближнем Востоке, где западные военные арсеналы реэкспортировались в Европу, а затем использовались преступными группировками на территории Европы или попадали в руки террористов Идзуми Накамицу, заместитель Генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения:

Василий Небензя, постоянный представитель России при ООН