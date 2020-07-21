В ООН заявили об угрозе продовольственной безопасности в 27 странах

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН подготовила доклад, в котором сообщает - по меньшей мере 27 стран планеты столкнутся с серьезным дефицитом провианта. В основном, эта проблема затронет Азию и Африку - в частности, Бангладеш, Йемен, Ирак, Ливан, Судан и ряд других государств. Здесь цены на продовольствие уже выросли в среднем на 20 процентов, тогда, как покупательная способность граждан заметно снизилась. FAO ожидает, что число недоедающих на планете вырастет до 132 миллионов. На спасение их от голодной смерти ООН выделяет дополнительно около полумиллиарда долларов.



