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В Оренбурге простились с основателем группы "Ласковый май"

В Оренбурге простились с основателем группы "Ласковый май"

Друзья, близкие и фанаты попрощались с основателем группы "Ласковый май" Сергеем Кузнецовым, который скончался 7 ноября в Оренбурге, пишет РИА Новости.

Похоронная церемония транслировалась на YouTube.

Фото:sputnik.by

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