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В Орске произошел еще один прорыв дамбы: вода поступает в город

Ситуация с паводками в российском Орске развивается по наихудшему сценарию. Несколько часов назад произошел еще один прорыв дамбы, вода очень быстро поступает в город. Глава Орска призвал жителей своевременно начать эвакуацию.

Орск уходит под воду уже третий день. Дамба не выдержала паводка на реке Урал. Сильнее всего пострадал район старого города: частные дома скрыты по крышу. Вода прибывает в новые поселки, людей вывозят на лодках и выносят на руках. Подтопленных домов уже больше 6 тысяч. Из зоны ЧП эвакуировали 4 тыс. человек. Вода в трубах оказалась заражена, ее больше нельзя пить. Участились случаи кишечных заболеваний - 99 человек, в том числе 18 детей, обратились за медицинской помощью. Для пострадавших организовали питание и ночлег. При этом вода продолжит прибывать в ближайшие сутки - ситуацию ухудшают дожди.

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