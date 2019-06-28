В Осаке лидеры "Большой двадцатки" обсудят проблемы экономики и экологии

Сегодня в Осаке стартует саммит "Большой двадцатки", лидеры государств постепенно прибывают в Японию. Одной из главных тем встречи станет иранская проблема. Предстоит также обсудить торговую войну между США и Китаем, вопросы ведения кибервойн и террористической пропаганды в интернете, а также климат и экологию. В Осаке в преддверии саммита усилены меры безопасности: охранять улицы будут десятки тысяч полицейских. А синоптики предупреждают, что к городу приближается тайфун "Сепат". Он принесет с собой ливни и шквалистый ветер. Возможны наводнения и оползни.