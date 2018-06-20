В отеле-казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе прорвало трубы. Нижние этажи затоплены

Под водой конференц-залы и лобби первого этажа, тем более подвальные помещения. Бурные потоки спровоцировали панику и настоящий хаос. Сотрудники и постояльцы - около тысячи человек - были экстренно эвакуированы. Никто не пострадал. К слову, отель-казино Mandalay Bay печально прославился в октябре прошлого года - тогда из номера на 32-м этаже Стивен Пэддок открыл огонь по посетителям концерта.