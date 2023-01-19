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В отмывании денег подозревают кандидата в президенты Чехии

Экс-премьера Чехии и кандидата в президенты Андрея Бабиша подозревают в отмывании денег при покупке виллы во Франции.

Расследование начала французская прокуратура. Сообщается, что Бабиш несколько лет назад купил виллу с участком в Мужене на юге Франции через сеть офшорных компаний в Монако и на Британских Виргинских островах. Сам Бабиш заверяет, что сделка была законной, а все обвинения называет чушью.

Публикации появились в преддверии второго тура президентских выборов в Чехии, намеченного на 28 января. По итогам первого тура бывший премьер заручился поддержкой чуть менее 35 % избирателей. Его соперник - отставной генерал армии Петр Павел - набрал почти 35,5 % голосов.

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