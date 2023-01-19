В отмывании денег подозревают кандидата в президенты Чехии

Расследование начала французская прокуратура. Сообщается, что Бабиш несколько лет назад купил виллу с участком в Мужене на юге Франции через сеть офшорных компаний в Монако и на Британских Виргинских островах. Сам Бабиш заверяет, что сделка была законной, а все обвинения называет чушью.