Дружба врозь. В отношениях Варшавы и Берлина зреет конфликт. Президент Польши пожаловался, что Германия не дает танки, обещанные вместо поставленных Украине. Ранее страна передала Киеву несколько сотен советских танков Т-72, прикрываясь благими побуждениями. Но взаменВаршава рассчитывала получить немецкие "Леопарды". Однако Берлин с компенсацией не спешит. "Сейчас мы слышим, что Германия не хочет обещание сдержать. Это для нас является разочарованием", - отметил Дуда.