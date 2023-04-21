ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Оттаве министры-мужчины прошлись в розовых туфлях на каблуках

В Оттаве министры-мужчины из правительства Канады устроили странный перформанс - прошлись в туфлях на каблуках, чтобы выразить солидарность с женщинами - жертвами насильников. Хотя, судя по уверенной походке, каблуки они носят не впервые.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все