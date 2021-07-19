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В ответ на обвинения китайцы требуют проверить американские биолаборатории

По-прежнему открытый вопрос - происхождениекоронавируса. Китайцы требуют от Всемирной организации здравоохранения проверить ряд американских военных объектов, в первую очередь Форт-Детрик. Там расположен армейский институт по изучению инфекционных заболеваний. Это ответ на обвинения со стороны США в том, что вирус ковид произведен в уханьской биолаборатории. Китайские ученые настаивают, что на этой базе хранятся опасные штаммы эболы, оспы, разных видов гриппа. И любая утечка из этих лабораторий грозит планете новой смертоносной эпидемией. Открытое письмо китайских ученых за сутки подписали полмиллиона человек.

Для справки - военный институт в Форт-Детрике уже закрывался за нарушение стандартов безопасности.

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