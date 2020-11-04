ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В ожидании итогов выборов США охватили массовые протесты

Как и ожидалось, выборы в США проходят на фоне массовых протестов. Сразу после закрытия избирательных участков в некоторых городах на улицы вышли сотни человек. В Сиэтле демонстранты блокировали автотрассы и железную дорогу. Происходят и столкновения сторонников кандидатов друг с другом и с полицией. Уже известно о задержаниях десятков протестующих. Неспокойно и в Портленде. Демонстранты бросают проклятья в нынешнего президента и кандидата от Республиканской партии Трампа и жгут американские флаги с его именем.

Сообщается также о стычках с полицией возле Белого дома. Здание предварительнообнесли почти трехметровым ограждением. Во время очередного столпотворениявозле резиденции произошло нападение с ножом. Неизвестные ранили четверых.Полиция разыскивает трех подозреваемых, которые, предположительно, могутвходить в крайне правую группировку. Сейчас власти заявляют, что ситуация встране полностью под контролем. Улицы патрулирует полиция и военные

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все