В ожидании итогов выборов США охватили массовые протесты

Как и ожидалось, выборы в США проходят на фоне массовых протестов. Сразу после закрытия избирательных участков в некоторых городах на улицы вышли сотни человек. В Сиэтле демонстранты блокировали автотрассы и железную дорогу. Происходят и столкновения сторонников кандидатов друг с другом и с полицией. Уже известно о задержаниях десятков протестующих. Неспокойно и в Портленде. Демонстранты бросают проклятья в нынешнего президента и кандидата от Республиканской партии Трампа и жгут американские флаги с его именем.