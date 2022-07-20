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В пакете с пакетами прибыло - 7-й пакет антироссийских санкций утвердил ЕС
Планомерное политизированное давление на Москву: Комитет постоянных представителей ЕС согласовал седьмой пакет санкций против России. Он включает эмбарго на золото и расширение черного списка.
При этом документ не содержит дополнительных ограничений на поставки энергоносителей, хотя Еврокомиссия и предупредила страны ЕС о "вероятном сценарии" полного отключения от российского газа. Пока же ЕС не осмелился вводить санкции против Газпромбанка, через который проходят платежи за поставки российского топлива в Европу.
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