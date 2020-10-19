В Пакистане автобус завалило оползнем - погибли 16 человек

В Пакистане под горным оползнем был погребен автобус с пассажирами. Жертвами трагического инцидента стали 16 человек. Спасательные работы не принесли результата - живых извлечь не удалось. Сообщение с этим горным регионом, прерванное оползнем, пока восстановить не получается.