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В Пакистане автобус завалило оползнем - погибли 16 человек

В Пакистане под горным оползнем был погребен автобус с пассажирами. Жертвами трагического инцидента стали 16 человек. Спасательные работы не принесли результата - живых извлечь не удалось. Сообщение с этим горным регионом, прерванное оползнем, пока восстановить не получается.

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