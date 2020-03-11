В Пакистане истребитель разбился на репетиции парада

Смертельный трюк: в столице Пакистана военный самолет разбился во время репетиции парада. F-16 выполнял фигуру сложного пилотажа - петлю Нестерова - и вышел из нее слишком близко к поверхности земли на высокой скорости, затем скрылся за деревьями. После падения истребитель загорелся. Пилот погиб. На месте крушения работают спасатели и полиция, район оцеплен. О пострадавших на земле информации не поступала.