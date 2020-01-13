В Пакистане из-за ливней и снегопадов погибли не менее 14 человек

Мощные снегопады и проливные дожди привели к гибели 14 человек на западе Пакистана. В отдельных районах Белуджистана объемы выпавших за последние дни осадков побили рекорды 20-летней давности. Нарушено транспортное и железнодорожное сообщение. Власти планируют эвакуацию из пострадавших районов. В международном аэропорту города Кветты из-за непогоды были отменены вылеты нескольких рейсов. Сложная погодная ситуация будет в регионе еще как минимум несколько дней.