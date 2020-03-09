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В Пакистане пассажирский фургон слетел с горной дороги и упал в реку

В Пакистане пассажирский фургон слетел с горной дороги и упал в реку

21 человек погиб и еще пятеро получили серьезные травмы. По данным правоохранителей, авария произошла из-за превышения скорости водителем фургона.

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