В Пакистане пассажирский поезд сошел с рельсов - погибли 15 человек

Трагедия произошла в Пакистане. 15 человек погибли и около 50 получили ранения в результате схода с рельсов пассажирского поезда на юге страны. На месте происшествия работают спасатели. Всем пострадавшим оказывается медпомощь.

В стране, где способов передвижения между городами не так много, а денег у населения нет, некоторые в обход технике безопасности залезают на крыши вагонов или забираются между ними, тем самым подвергая себя подобным рискам.