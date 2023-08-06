3.41 RUB
3.36 USD
3.54 EUR
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
В Пакистане пассажирский поезд сошел с рельсов - погибли 15 человек
Трагедия произошла в Пакистане. 15 человек погибли и около 50 получили ранения в результате схода с рельсов пассажирского поезда на юге страны. На месте происшествия работают спасатели. Всем пострадавшим оказывается медпомощь.
В стране, где способов передвижения между городами не так много, а денег у населения нет, некоторые в обход технике безопасности залезают на крыши вагонов или забираются между ними, тем самым подвергая себя подобным рискам.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире резко возросла заболеваемость корью - в чем причина
"Этот бизнес станет прозрачным" - Станкевич о работе такси в Беларуси
Военно-патриотическому клубу "Стрела" исполнился год. Лучшим воспитанникам вручены грамоты
Вольфович: Беларусь демонстрирует инициативу к решению проблемы нелегальной миграции
В мире
Все
Регионы
Все
Происшествия
Все
Во время футбольного матча Франция - Израиль подрались болельщики сборных
В Бресте военнослужащий спас жизнь 4-летнему мальчику, выпавшему из окна третьего этажа
288 тыс. рублей заплатит отец за шалость сына и лечение пострадавшей на пожаре в Белыничском районе
Брестские таможенники помогли изъять 225 кг психотропов - подробности 20 ноября