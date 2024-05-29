По меньшей мере 28 человек погибли в результате ДТП с автобусом в пакистанской провинции Белуджистан, сообщает БЕЛТА со ссылкой нателеканал Dawn.

По имеющимся сведениям, авария произошла утром 29 мая в результате превышения скорости. У автобуса лопнула шина, в результате чего он перевернулся и упал в канаву. Отмечается, что среди погибших есть несовершеннолетние.

Кроме того, около 20 человек получили ранения, они были госпитализированы. На месте работают все необходимые службы, спасательные работы продолжаются.