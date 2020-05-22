В Пакистане потерпел крушение пассажирский самолет

Срочные новости приходят из Пакистана. При заходе на посадкув аэропорту Карачи рухнул пассажирский самолет, который следовал из города Лахор. На борту, по данным авиаперевозчика, находились 107 человека, в том числе 8 членов экипажа. Пассажирский "Аэробус-320" упал на один из пригородов Карачи и разрушил при этом пять домов. При ударе о землю машина была объята пламенем и развалилась на части. Выживших, по предварительной информации, нет.