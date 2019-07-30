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В Пакистане потерпел крушение военный самолет: погибли 17 человек

Не исключено, что число жертв вырастет, поскольку некоторые пострадавшие в критическом состоянии. Воздушное судно упало на жилые дома на севере страны и вспыхнуло. Огонь перекинулся на близлежащие здания, пламя пытаются потушить. Известно, что самолет выполнял тренировочный полет. Причины трагедии выясняются.

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