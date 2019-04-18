В Пакистане при нападении на автобус погибли 14 человек

Срочная новость из Пакистана. При нападении на автобус здесь погибли 14 человек. Все произошло в провинции Белуджистан. Группа вооруженных лиц остановила транспортное средство на прибрежном шоссе Макрана, потребовала у пассажиров документы. После 14 человек вывели из автобуса. По людям был открыт огонь. Обстоятельства происшествия выясняются.