В Пакистане при столкновении поездов погибли 36 человек

Число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане увеличилось до 36 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Напомним, сегодня утром в провинции Синд один экспресс сошел с рельсов, после чего на него наехал второй. Перевернулось четырнадцать вагонов. Восемь из них практически уничтожены. Более полусотни человек получили травмы. Под обломками могут находиться до 25 пассажиров.