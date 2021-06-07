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В Пакистане при столкновении поездов погибли 36 человек

Число жертв железнодорожной катастрофы в Пакистане увеличилось до 36 человек. Об этом сообщают местные СМИ. Напомним, сегодня утром в провинции Синд один экспресс сошел с рельсов, после чего на него наехал второй. Перевернулось четырнадцать вагонов. Восемь из них практически уничтожены. Более полусотни человек получили травмы. Под обломками могут находиться до 25 пассажиров.


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