В Пакистане совершен теракт

В пакистанской провинции Хайбер совершен теракт. Погибли 40 человек, ранены около 200. Взрыв прогремел у самой границы с Афганистаном во время митинга местной партии исламистского толка, которая симпатизирует талибам. Поэтому власти допускают, что организаторами преступления выступила "Аль-Каида". Однако ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Взрывное устройство было приведено в действие в момент коллективной молитвы.