В Пакистане террористы атаковали самую большую биржу

Восемь человек погибли при террористической атаке на фондовую биржу в Карачи, еще семеро получили ранения. Четыре боевика взорвали гранату у главного входа в здание и начали беспорядочную стрельбу из автоматов. Прибывшие силовики ликвидировали всех нападавших. При этом в бою погибли трое охранников и один полицейский.



Ответственность за нападение уже взяла на себя группировка "Освободительная армия Белуджистана", борющаяся за автономию для этой провинции. Биржа, подвергнутая нападению, является крупнейшей в стране. Объем торгов на ней достигает 280 миллиардов долларов.

