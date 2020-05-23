В Пакистане все родственники жертв трагедии получат компенсации

. По последним данным, выжить смогли три пассажира. Один из них - глава банка Пенджаба. Пассажирский лайнер "Пакистанских международных авиалиний" упал на четыре жилых дома накануне. Погибли 97 человек. Лайнер выполнял рейс из Лахора в Карачи.

Из-под завалов спасли около 20 человек. 17 из них госпитализированы. Предварительно, среди возможных причин авиакатастрофы - техническая неисправность. Не исключено и столкновение самолета со стаей птиц. Пилот успел сообщить, что потерял два двигателя, и три раза подал сигнал тревоги. Черные ящики лайнера уже обнаружены. Федеральный министр авиации страны сегодня рассказал, что все родственники жертв трагедии получат компенсации. Пакистан на прошлой неделе возобновил внутренние рейсы, которые были приостановлены из-за пандемии.