В Панаме сыграли в "Игру в кальмара" - 5 человек погибли, 7 получили ранения

"Игра в кальмара" по-панамски. В клубе Санта-Аны решили провести тематическое мероприятие в стиле известного корейского сериала. Провели, что называется, по всем правилам: пять человек погибли. Дело в том, что поиграть в кальмара решили члены нескольких враждующих группировок. В какой-то момент один из гостей начал перестрелку.



В итоге пять человек погибли, семь получили ранения. Еще двух "игроков" задержали полицейские.