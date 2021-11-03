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В Панаме сыграли в "Игру в кальмара" - 5 человек погибли, 7 получили ранения
"Игра в кальмара" по-панамски. В клубе Санта-Аны решили провести тематическое мероприятие в стиле известного корейского сериала. Провели, что называется, по всем правилам: пять человек погибли. Дело в том, что поиграть в кальмара решили члены нескольких враждующих группировок. В какой-то момент один из гостей начал перестрелку.
В итоге пять человек погибли, семь получили ранения. Еще двух "игроков" задержали полицейские.
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