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В Париж доставлены черные ящики сбитого в Иране украинского самолета
В Париж прибыли бортовые самописцы сбитого по ошибке иранскими военными в январе 2020 года украинского пассажирского "боинга". Об этом сообщил в своем "Твиттере" министр иностранных дел Канады. Черные ящики должны быть доставлены для анализа в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации. Летевший из Тегерана в Киев Boeing 737 Международных авиалиний Украины был сбит 8 января вскоре после вылета из столицы Ирана. Позже иранские военные признали, что самолет был сбит случайно, его приняли за крылатую ракету. В результате катастрофы украинского "боинга" погибли 176 человек - граждане Ирана, Украины, Канады, Великобритании, Германии, Швеции и Афганистана.
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