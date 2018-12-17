В Париже 300 мигрантов пытались прорваться в "Комеди Франсез" прямо во время спектакля

Так нелегалы хотели добраться до художественного руководителя театра. Тот якобы мог организовать им встречу с министром внутренних дел. По логике нелегалов, директора назначали власти, а, значит, у худрука есть связи. А вот главу МВД Франции мигранты собирались просить о насущном - выдаче разрешения на работу.