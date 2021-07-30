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В Париже автомобиль въехал в террасу бара: есть жертвы

Смертельное ДТП во Франции. В Париже автомобиль въехал в террасу бара. В результате инцидента погиб посетитель заведения, еще 6 получили ранения. Пассажир авто находится в реанимации. По сообщениям полиции, водитель набрал слишком высокую скорость и потерял управление. Автомобилист бросил машину и скрылся с места происшествия. В настоящее время личность преступника устанавливается.


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