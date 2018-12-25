В Париже даже Рождество не остановило около двух десятков протестующих "желтых жилетов" от похода на Елисейские поля. Около полуночи возле Триумфальной арки они требовали отставки президента Эммануэля Макрона. Чтобы не допустить беспорядков, на место прибыла полиция. Всего же за время демонстраций полиция задержала в стране 220 человек.