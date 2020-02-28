В Париже горит Лионский вокзал

В Париже из-за пожара эвакуируют Лионский вокзал. Приостановлена работа одноименной станции метро. По некоторым данным, пламенем были охвачены транспортные средства, припаркованные около вокзала. Информации о пострадавших нет. Согласно сообщениям французских СМИ, пожар начался после того, как группа неизвестных стала жечь скутеры рядом со станцией.



