В Париже испытывают островки холода

В Париже с жарой борются новым способом. Во французской столице испытывают островки холода. Воду из Сены по трубам пропускают под специальными площадками, оборудованными скамейками. Вода течет в бетонный блок и охлаждает сиденье и атмосферу поблизости. Расположены такие островки в 7 минутах ходьбы друг от друга.