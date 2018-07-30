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В Париже испытывают островки холода

В Париже с жарой борются новым способом. Во французской столице испытывают островки холода. Воду из Сены по трубам пропускают под специальными площадками, оборудованными скамейками. Вода течет в бетонный блок и охлаждает сиденье и атмосферу поблизости. Расположены такие островки в 7 минутах ходьбы друг от друга. 

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