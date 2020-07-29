В Париже ликвидировали лагерь мигрантов, а Сицилию продолжают атаковать нелегалы

Это не первая подобная операция. Как правило, нелегалов пытаются распределять по установленным центрам, однако те сбегают и снова разбивают палаточные лагеря.

Нелегалы продолжают атаковать и Сицилию. За последние пару суток туда прибыли более тысячи человек. Поскольку всем предписан обязательный карантин, местный центр содержания мигрантов не в силах справиться с приемом беженцев.