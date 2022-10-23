В Париже манифестанты выступают за выход Франции из НАТО и за прекращение санкционной политики. Макрона призывают отказаться от пути агрессии. А предложенная французским лидером "энергетическая трезвость" (а проще, экономить на всем и греться, как придется) протестующим не подходит.