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В Париже манифестанты выступают за выход Франции из НАТО

В Париже манифестанты выступают за выход Франции из НАТО и за прекращение санкционной политики. Макрона призывают отказаться от пути агрессии. А предложенная французским лидером "энергетическая трезвость" (а проще, экономить на всем и греться, как придется) протестующим не подходит.

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