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В Париже на аукционе продадут пистолет, из которого предположительно покончил с собой Ван Гог

Французский револьвер системы Лефоше оценивается в сумму от 40 до 60 тысяч евро. Оружие нашли в поле возле французского города Овер-сюр-Уаз - именно там когда-то нашли умирающего художника. Впрочем, идентичность револьвера не доказана.

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