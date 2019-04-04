В Париже на аукционе продадут пистолет, из которого предположительно покончил с собой Ван Гог

Французский револьвер системы Лефоше оценивается в сумму от 40 до 60 тысяч евро. Оружие нашли в поле возле французского города Овер-сюр-Уаз - именно там когда-то нашли умирающего художника. Впрочем, идентичность револьвера не доказана.



