В Париже ограбили легенду бразильского футбола Зико

Бронзового призера чемпионата мира по футболу Артура Антунеса Коимбру, известного как Зико, обокрали в Париже на сумму в почти 500 тыс. евро, пишет БЕЛТА со ссылкой на издание Le Parisien.

Уточняется, что Зико, приехавшего на Олимпиаду в составе бразильской делегации, ограбили на сумму 497 тыс. евро. Инцидент произошел, когда призер чемпионата мира выходил из такси.

Злоумышленники отвлекли его внимание и украли портфель с драгоценностями и часами Rolex. В портфеле также находились бриллиантовое ожерелье, 2 тыс. евро и 2 тыс. долларов наличными. Французские власти начали расследование произошедшего.

71-летний Зико является бронзовым призером чемпионата мира 1978 года. В составе сборной Бразилии полузащитник провел 71 матч и забил 48 мячей. Зико за время своей карьеры выступал за бразильский "Фламенго", итальянский "Удинезе" и японские "Сумитомо Металс" и "Касиму Антлерс".

После окончания игровой карьеры он работал тренером в Индии, Ираке, Катаре, Японии, а также возглавлял российский ЦСКА, турецкий "Фенербахче", узбекский "Бунедкор" и греческий "Олимпиакос".