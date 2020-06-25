В Париже открылась Эйфелева башня. Новые требования для посетителей

Визитная карточка Франции - Эйфелева башня - вновь открыта для публики. Перерыв на время карантина был самым долгим со времен Второй мировой войны. Одновременно на смотровую площадку будут пускать меньше, чем до кризиса. А люди старше 11 лет будут должны обязательно носить маску.



Ранее еще один символ Пятой республики - Лувр - заявил, что начнет принимать с 6 июля.



