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В Париже открылась Эйфелева башня. Новые требования для посетителей

Визитная карточка Франции - Эйфелева башня - вновь открыта для публики. Перерыв на время карантина был самым долгим со времен Второй мировой войны. Одновременно на смотровую площадку будут пускать меньше, чем до кризиса. А люди старше 11 лет будут должны обязательно носить маску.

Ранее еще один символ Пятой республики - Лувр - заявил, что начнет принимать с 6 июля.

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