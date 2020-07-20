В Париже открыли плавучий кинотеатр на реке Сене

Вместо привычных кресел 2-3-местные катера или шезлонги, расставленные на набережной с соблюдением правил социального дистанцирования. В связи с коронавирусом это считают хорошей альтернативой привычному просмотру фильмов в закрытом помещении.





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