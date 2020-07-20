ЭкономикаПолитикаПрезидентОбществоТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В Париже открыли плавучий кинотеатр на реке Сене

В Париже открыли плавучий кинотеатр на реке Сене

Вместо привычных кресел 2-3-местные катера или шезлонги, расставленные на набережной с соблюдением правил социального дистанцирования. В связи с коронавирусом это считают хорошей альтернативой привычному просмотру фильмов в закрытом помещении.


Подписывайтесь на Telegram-канал ATN_NEWS. Есть чем поделиться? Пишите сюда

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все