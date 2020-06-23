В Париже открылись кинотеатры

Европа продолжает отменять карантинные ограничения одно за другим. Так, в Париже впервые за последние три месяца стало возможным посетить кинотеатр. Правда, только в маске, которую разрешается снять в зале. Места занимать можно лишь таким образом, чтобы соблюдалась социальная дистанция. Тем не менее, это одно из последних заметных карантинных ограничений: в Париже закрытыми до сентября останутся только ночные клубы.





Футболисты возобновили тренировки

И даже футболисты команды "Пари-Сен-Жермен" вернулись к тренировкам. Они не собирались вместе с тех пор, как в очередной раз стали чемпионами Франции. При этом игры национального первенства из-за COVID были завершены досрочно.

В Рим возвращаются туристы

А у главных достопримечательностей Рима (хоть город и выглядит пустынным) уже можно встретить иностранных туристов. Страна открыла границы еще 3 июня, но оставались закрытыми рестораны и отели. Теперь работают и они. Благодаря этому самые смелые туристы уже появились в Вечном городе. Вместе с тем страна сообщает в среднем о двух сотнях зараженных и двадцати пяти смертях ежедневно.

В Брюсселе пройдет саммит лидеров ЕС