В Париже подписан "Крайстчерчский призыв"

Это план по противодействию экстремизму в Интернете, названный в честь города в Новой Зеландии. Там был совершен теракт в мечетях. Среди мер - разработка инструментов для предотвращения загрузки насильственного контента и борьба с причинами экстремизма. Документ подписали представители девяти государств, а также председатель Еврокомиссии и руководители ведущих интернет-компаний, в том числе Facebook, Google, Twitter и Youtube.



