С приходом весны на улицах Европы расцвели протесты. В Париже сотни человек вышли на демонстрацию против крайне правых политиков и фашизма. Демонстранты скандируют "Ни Макрон, ни Ле Пен" и призывают бойкотировать второй тур президентских выборов. К акции "желтых жилетов" присоединились антифашистские организации, мигрантские ассоциации и многочисленные профсоюзы, а также радикально настроенная молодежь. Участники акции начали поджигать мусорные контейнеры. Шествие завершилось ожесточенными столкновениями с полицией. Правоохранители для подавления беспорядков применяли слезоточивый газ.







Протесты в Италии

В Италии тысячи демонстрантов от Больцано до Лампедузы выкрикивают один и тот же лозунг: "Марио Драги, уходи отсюда!" Местные жители требуют отставки премьера, выступают против заоблачных цен и начала экономического кризиса, вызванного Западом после беспрецедентных антироссийских санкций.

В Пакистане политический кризис достиг своего апогея. В поддержку свергнутого с поста премьер-министра восстала почти вся страна. Демонстранты заявляют, что смена режима произошла под руководством США и против воли народа, скандируют "Друг Америки - предатель!" и "Нет импортированному правительству!". Сторонники Имрана Хана попытались прорвать полицейское оцепление. Силовики применили насилие и дубинки.