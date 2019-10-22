В Париже презентовали логотип XXXIII Олимпиады, которая пройдет во французской столице в 2024 году. Впервые он будет таким же, как и на Паралимпийских играх. Дизайн знака выполнен в стиле ар-деко и сочетает три образа: олимпийский огонь - символ спорта, золотая медаль - символ Игр - и лицо Марианны как символ Пятой республики и олицетворение национального девиза Франции "Свобода, Равенство, Братство".