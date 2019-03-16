В Париже проходит 18-ая акция протестов "желтых жилетов"

Под лозунгом "Акт 18 - Ультиматум!" в столицу стекаются протестующие со всей Франции. Участники перекрыли автомобильное движение в верхней части Елисейских полей и вступили в стычки с правоохранительными органами. Полиция применила слезоточивый газ и задержала несколько десятков человек.



Эта акция обещает стать очень масштабной. Она совпадает с окончанием великих национальных дебатов. Их, напомним, инициировал Эммануэль Макрон с целью ответить на требования "желтых жилетов". Однако никаких реформ так и не произошло.